Sulle orme del nonno alla volta dell’oceano Pacifico su una barca di legno e corde

Sergi Samper Sulle orme di Iniesta : in Giappone con il Vissel Kobe : Negli ultimi anni sono emersi parecchi mercati nel calcio: dagli Usa alla Cina, agli Emirati Arabi fino ad arrivare al Giappone. Oggi, sembra proprio il Paese del Sol Levante quello in grado di attirare maggiormente i calciatori europei. Il primo grande nome arrivato è stato quello di Fernando Torres. Poi è stato il turno di Iniesta che è stato decisivo nel passaggio di Sergi Samper, 24enne ex Barcellona, al Vissel Kobe, come spiega lo ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : Sunisa Lee e Konnor McClain - chi sono le Regine della Classica? Stelle Sulle orme di Biles : Jordyn Wieber, Aly Raisman, McKayla Maroney, Kyla Ross (2 volte), Simone Biles (2 volte), Gabby Douglas, Emma Malabuyo. Questo è l’albo d’oro del Trofeo di Jesolo, chiunque abbia vinto in laguna ha poi conquistato un oro olimpico o mondiale (a parte l’ultima vincitrice): il PalaArrex ha sempre lanciato la carriera delle grandi Stelle della Polvere di Magnesio (tutte statunitensi), imporsi nella Classicissima significa avere ...

Scherma - Aurora Occhiuzzi Sulle orme di papà Diego : Due i bronzi conquistati da Aurora Occhiuzzi, allieva di Christian Cappuccio, campione europeo e vicecampione del mondo di chanbara, premiata da Laura Stefanelli, fiduciario regionale Campania Fesci, ...

'Sulle orme della sclerosi multipla - La rinascita' - tappa a Collepasso per il libro di Maria De Giovanni

Saranno famosi : Eder Militao - il difensore Sulle orme di Pepe : Saranno famosi: Eder Militao, il difensore sulle orme di Pepe. Ritorna la nostra rubrica che va alla scoperta dei calciatori giovani più promettenti del panorama internazionale. Questa volta andiamo in Portogallo, ad Oporto, a scoprire l’ennesimo colpaccio del Porto. LEGGI ANCHE: Saranno famosi: Mikel Oyarzabal, il FEderico Chiesa spagnolo Saranno famosi: la carriera di Eder Militao Eder Gabriel Militao nasce il 18 gennaio ...

Atletica - Europei 2019 : Claudio Stecchi outsider di lusso nell’asta Sulle orme di Gibilisco : Rinverdire i fasti di un tempo nel salto con l’asta azzurro: questa la mission che ha intrapreso in questa stagione Claudio Stecchi, che si è migliorato a più riprese fino ad arrivare a due soli centimetri dal record italiano indoor di Giuseppe Gibilisco. Alla vigilia degli Europei di Glasgow una piccola speranza di vedere un italiano tornare a lottare per il podio nel salto con l’asta c’è, anche se non mancano certo i pretendenti alle medaglie ...

Indagine Bosch : i sistemi di Assistenza alla Guida sono presenti maggiormente Sulle auto di Gamma Media - rispetto a quelle Premium : Più della metà delle nuove auto immatricolate nel 2017 in Germania aveva a bordo un sistema di frenata automatica di emergenza. “I sistemi di Assistenza alla Guida non sono solo tecnologie che facilitano la Guida, possono anche salvare vite umane.” Il Remote Parking, il Lane Keeping, sistema di Rilevazione Stanchezza conducente: sono solo alcune delle molte funzioni alle quali non vuole più rinunciare chi acquista una nuova ...

Al Museo della Scienza arrivano i mostri di Theo Jansen - Sulle orme di Leonardo - : Sono passati cinquecento anni dalla morte di Leonardo ma il suo lavoro continua a ispirare artisti, inventori, bricoleur, cervelli bislacchi di ogni tipo che tentano di dare un seguito in particolare ...

Sulle orme di Totti ma Zaniolo tiene i piedi per terra : “Se mi sento il nuovo Totti? No, no, assolutamente. Devo rimanere con i piedi per terra perche’ il bello deve ancora venire. Ho fatto, ma devo ancora fare”. E’ un momento magico per Nicolò Zaniolo, il giovane calciatore giallorosso ha dimostrato un grande talento e punta a diventare uno dei migliori calciatori in circolazione, importanti indicazioni in un servizio mandato in onda ieri sera a “Le Iene ...

Le Orme : volano 'Sulle ali di un sogno'

F1 - la McLaren torna ad avere il suo vecchio appeal : il team di Woking Sulle orme della… Ferrari : Il team di Woking ha reso noto di aver firmato un accordo di sponsorizzazione con la BAT, azienda di tabacco che avrà sulla livrea della nuova McLaren il logo ‘A better tomorrow’ La McLaren torna in auge, riscoprendo tutto d’un tratto il suo vecchio appeal. Il team di Woking ha infatti reso noto di aver stipulato un contratto di sponsorizzazione con la BAT (British American Tobacco), azienda di tabacco conosciuta in tutto ...

Mick Shumacher Sulle orme del padre Michael : "Io - figlio del più grande pilota di F1 di tutti i tempi' : Michael Schumacher- 50 anni compiuti da pochissimo- è l'unico pilota ad essere riuscito a vincere 7 campionati del mondo e questo è uno dei suoi record rimasto ancora imbattuto. Mick Schumacher sogna ...

Paquetà - il gioiello del Milan Sulle orme di Kakà : Lucas Paquetà, classe 1997, è la vera sorpresa di questo calciomercato invernale. I dirigenti del Milan, guidati da Leonardo, hanno sempre avuto un certo feeling con le giovani promesse del campionato carioca, basta tornare con la mente a qualche anno fa per ricordarsi di Pato, Thiago Silva e, qualche anno più indietro, dello stesso Kakà. L'ex Pallone d'Oro brasiliano ha speso parole al miele per il nuovo acquisto del Milan definendolo un ...

Piatek fa sognare Sulle orme di Sheva : Legittimo l'entusiasmo di Leonardo. È stato il protagonista del chiacchierato scambio di centravanti, via Higuain, dentro Piatek, e sull'esito dell'affare era pronto a giocarsi la reputazione. 'Ha ...