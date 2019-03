La versione Xbox One di Hunt | Showdown sarà disponibile in primavera tramite Xbox Game

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) LaOne diè stata annunciata già lo scorso agosto, oggi finalmente sappiamo chequestaPreview.Di seguito potete trovare la descrizione del gioco, riportata da Gematsu:è uno shooter competitivo in prima persona che cattura il brivido tipico di FPS e survival e lo inserisce in una struttura basata su brevi partite. Ogni partita vede 10 giocatori (da soli o in squadre da 2) competere nell'eliminazione di orrende creature nelle paludi della Louisiana, in quello che la critica ha definito un mix unico di elementi PvP e PvE. Quando però un giocatore prende la taglia (ovvero uccide il bersaglio), diventerà istantaneamente il bersaglio di tutti i cacciatori rimasti in gioco. Più è alto è il rischio e più altala taglia, ma il minimo errore può costare la morte, che è permanente. Nella modalità ...

