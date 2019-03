Emmy Rossum “egoista” nel finale di Shameless 9 tra addii e abbracci | addio Fiona

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Il momento tanto temuto è arrivato e le lacrime non mancheranno. L'annunciatodiè andato in scena qualche ora fa neldi9 in onda negli Usa e presto anche il pubblico italiano si troverà al centro di un turbine di emozioni mettendo insieme i tasselli di nove passati con i Gallagher.La famiglia anticonvenzionale per eccellenza, quella che le serie tv americane non mostrano mai, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e sono stati loro i testimoni delle lacrime e dei sorrisi di, una ragazza che si è ritrovata a far da madre ai suoi fratelli mentre i suoi genitori erano troppo impegnati a drogarsi, bere o fregare il prossimo.è stata esemplare in questi nove anni rendendo l'idea dell'amaro in bocca che una situazione del genere può lasciare e vederla in quest'ultimo episodio di9 è qualcosa di ancora più ...

yeIIowcurtains_ : non so se sono pronta a dire addio ad emmy rossum piangissimo - sofiadedi : RT @0xniccals: Emmy Rossum lascia Shameless senza nemmeno un Emmy per quello che ha fatto come Fiona Gallagher. Siete dei mostri e spero no… - roshtyler : RT @0xniccals: Emmy Rossum lascia Shameless senza nemmeno un Emmy per quello che ha fatto come Fiona Gallagher. Siete dei mostri e spero no… -