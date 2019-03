World Wide Web festeggia i suoi 30 anni

Il World Wide Web compie 30 anni : ancora 2 miliardi le persone per cui è inaccessibile : Il World Wide Web festeggia 30 anni: il 12 marzo 1989 Tim Berners Lee presentò un saggio al Cern di Ginevra che ne rappresentava la base teorica. Il primo sito fu lanciato nel 1991 e da allora Internet ha aperto un mondo, ha creato un modo nuovo di comunicare, informarsi, lavorare. Nonostante siano state spalancate le porte della conoscenza per gran parte del pianeta, sono ancora due miliardi le persone per cui il web è inaccessibile per motivi ...

Come rivivere gli albori del "WorldWideWeb" 30 anni dopo : ... i suddetti sviluppatori hanno messo assieme una replica moderna del "WorldWideWeb": basta visitare il sito del progetto per ritrovarsi catapultati in un mondo completamente alieno agli standard ...

Il CERN di Ginevra celebra la nascita del World Wide Web : ecco la prima pagina web della storia : Potrebbe sembrare strano ma il mondo in cui siamo immersi ormai quotidianamente ha solo 26 anni: quando il famoso WWW per esteso World Wide Web ha visto la luce era infatti il 1991, e il protocollo di comunicazione nato dall’inglese Tim Berners-Lee e dal suo collega il belga Robert Cailliau chiaramente era molto lontano da quello che tutti noi conosciamo, infatti il progetto nacque con l’obiettivo di condividere informazioni più ...

Navigare su internet come 30 anni fa : il Cern ricrea il World Wide web originale : Il world wide web originale del Cern (fonte: Cern) internet come la conosciamo oggi compie nel 2019 30 anni. Nel marzo del 1989 al Cern di Ginevra Tim Berners-Lee ha sviluppato il protocollo http. Per celebrare la ricorrenza, un gruppo di sviluppatori del Cern ha ricreato l’interfaccia originale del browser, permettendo così agli utenti di osservare e sperimentare come fosse internet agli albori. Gli sviluppatori del Cern hanno creato quindi una ...