Sfida-salvezza | Bologna fa festa col Cagliari

(Di domenica 10 marzo 2019) Segnali di vita dal pianeta. La squadra di Mihajlovic spezza il tabu' Dall'Ara. I rossoblu', squadra con il terzultimo rendimento casalingo della serie A, non vincevano in casa dal 30 settembre: tornano a farlo in un match senza appello. Piegato ilcon un gol per tempo e grazie anche al primo rigore stagionale: Irrati lo sancisce per un tocco di braccio di Bradaric sul tentativo di cross di Orsolini, Dzemaili cede palla a Pulgar che spiazza Cragno siglando il vantaggio al minuto 34. Per ile' una boccata d'ossigeno che significa tornare in corsa per la, una settimana dopo il ko di Udine, a meno uno sul quartultimo posto, occupato dall'Empoli, in campo nel posticipo di domani sera con la Roma.Il tabu' trasferta, invece, per ilcontinua: solo sei punti racimolati fin qui per la squadra di Maran, che propone Barella alle spalle Joao Pedro e ...

