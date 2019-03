Sembra un maschio | non è stupro La sentenza choc di tre giudici donne in

' Sembra un maschio - non è stupro' : sentenza choc ad Ancona : Roma, 10 mar., askanews, - 'Troppo mascolina. Poco avvenente. E quindi è poco credibile che sia stata stuprata, più probabile che si sia inventata tutto. Un ragionamento inaccettabile in una sentenza ...

Tre giudici in Appello : " Sembra un maschio e all'imputato non piaceva : si è inventata lo stupro" : Ad Ancona un collegio di tre magistrati donna ha assolto due giovani riconosciuti colpevoli in primo grado di violenza sessuale. Secondo il secondo grado la vittima "era troppo mascolina per essere desiderabile".

"Lei Sembra un maschio...". E per i giudici non è stupro : Una sentenza choc. "sembra un maschio, non è stupro". È quanto emerge dalle carte di una sentenza per un presunto stupro su una ragazza di origine peruviane che risale al marzo del 2015. La ragazza tornando a casa aveva raccontato alla madre di essere stata violentata. Immediatamente si reca in ospedale. I medici riscontrano lesioni compatibili con la violenza sessuale e così scatta l'indagine. La 22enne racconta di aver passato una serata con ...