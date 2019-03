Sassuolo Napoli | Insigne | ' Io sempre criticato | questa cosa mi fa un po' male'

Sassuolo-Napoli - D. Ancelotti : “Bravi a riacciuffare il pareggio” : SASSUOLO NAPOLI 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Davide Ancelotti, figlio e vice di Carlo, allenatore del Napoli, ha parlato del pareggio contro il Sassuolo: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo tempo è andato in vantaggio meritatamente ma poi siamo […] L'articolo Sassuolo-Napoli, D. Ancelotti: “Bravi a riacciuffare il ...

Sassuolo-Napoli 1-1 : Insigne risponde a Berardi : REGGIO EMILIA - Il Napoli, dopo la sconfitta contro la Juventus, pareggia al Mapei Stadium contro un buon Sassuolo in un match ben giocato dai padroni di casa, mentre gli azzurri sono apparsi ...

Napoli - contro il Sassuolo Ancelotti non va oltre il pareggio : 1-1 - salva Insigne : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica (il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti). La rete che riequilibra la situazione tra l’altro arriva solo nel finale ad evitare quella che sa

Sassuolo-Napoli - Davide Ancelotti : “ecco perchè abbiamo scelto un centrocampo di quantità” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Sassuolo, l’attaccante Insigne ha risposto a Berardi. Al termine della partita non si è presentato l’allenatore Carlo Ancelotti ancora scosso per la scomparsa di Alberto Bucci. Ecco le dichiarazioni di Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore del Napoli e vice: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo ...

Il Sassuolo ferma il Napoli : Un bel Sassuolo ferma un Napoli con poche idee. A sbloccare il match ci pensa Berardi , che trasforma in gol un calcio di sinistro: Lirola mette al centro un pallone sui piedi del giocatore, che non ...

Serie A : Sassuolo-Napoli 1-1 - Juve a +18 : REGGIO EMILIA, 10 MAR - Passo falso del Napoli che pareggia con il Sassuolo 1-1 nel posticipo della 27/a giornata della Serie A. La squadra di Ancelotti a quota 57 punti è a -18 dalla Juve capolista, ...

Calcio : serie A. Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne dopo Berardi : E' terminata 1-1 la sfida fra il Sassuolo e il Napoli. Al "Mapei Stadium" le reti che hanno decretato il risultato sono giunte nella ripresa

Del Napoli di Sassuolo salviamo la fiducia di Ancelotti nella rosa : Anche nelle serate peggiori – e quella di Reggio Emilia è stata indubbiamente una delle peggiori prestazioni del Napoli – proviamo a salvare qualcosa. Citare il gol di Insigne è la cosa più semplice. In realtà salviamo il sangue freddo di Carlo Ancelotti. Che ha avuto la testa a Salisburgo e ha fatto giocare 45 minuti ciascuno a Chiriches e Luperto che saranno impegnati in Europa League per la squalifica di Maksimovic e ...

Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne risponde a Berardi : Reggio Emilia, 10 marzo 2019 - Serve un errore in disimpegno di Magnanelli per consentire a Insigne di pareggiare una partita che per i suoi si era messa molto male all'alba della ripresa, quando il ...

Serie A. Il Napoli non passa a Sassuolo - 1-1 e Juventus ora a 18 punti : La cronaca delle occasioni la inaugura Boga, con un destro a giro di poco a lato. Sull'altro fronte Ferrari è decisivo per bloccare Ounas in progressione verso Pegolo. Il portiere neroverde si fa poi ...

Diretta/ Sassuolo Napoli - risultato finale 1-1 - : Insigne risponde a Berardi! : Diretta Sassuolo Napoli streaming video e tv: orario e risultato live, probabili formazioni e quote, 27giornata Serie A al Mapei Stadium, 10 marzo,.

Il Sassuolo ferma il Napoli : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica, il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti,...

Napoli pareggia 1-1 col Sassuolo : Finisce con un pareggio per 1-1 l'incontro al Mapei stadium tra Sassuolo e Napoli grazie a due reti messe a segno da due dei leader delle rispettive squadre, Berardi e Insigne. Per le due compagini era difficile trovare motivazioni. Il Napoli va così a 57 punti, ormai a 18 dalla Juve capolista, dopo aver ha archiviato ogni speranza di scudetto e con un margine di 6 sul Milan terzo, che appare sufficiente per garantirsi la piazza d'onore. Il ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : Insigne risponde a Berardi : All.: Ancelotti Arbitro: Manganiello Marcatori: 7' st Berardi, S,, 41' st Insigne, N, Ammoniti: Ferrari, Pegolo, Bourabia , S,; Allan, Diawara , N, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH