Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines | 8 italiani fra i 157 morti

Etiopia - a bordo dell’aereo Precipita to anche Sebastiano Tusa : assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia : C’era anche l’ assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia na nella lista dei 157 passeggeri del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato ad alcuni chilometri da Addis Abeba. Sebastiano Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso. Archeologo e sovrintendente del Mare della Regione , Tusa era stato nominato assessore regionale nell’aprile del 2018 dal governatore Nella ...

Aereo per Nairobi Precipita : 157 morti «Otto italiani a bordo - legati a onlus» : Un Aereo dell'Ethiopian Airlines è precipita to e si è schiantato mentre era diretto a Nairobi : morte le 157 persone che erano a bordo , 149 passeggeri e 8 membri...

Aereo Precipitato in Etiopia - è ufficiale : 8 morti italiani. Non è attentato - ma guasto tecnico : "I dati della rete ADS-B di Flightradar24 mostrano che la velocità verticale era instabile dopo il decollo", ha affermato l'organizzazione di rilevamento dei voli. Esclusa quindi la pista dell'attentato terroristico tra le cause dell'incidente in cui sarebbero coinvolti anche 8 italiani, che si trovano nella lista passeggeri.Continua a leggere