Mu Qing | la star del longboard | «Le ragazze possono essere bravissime»

(Di domenica 10 marzo 2019) Sfreccia lungo le strade di Chengdu, nel Sud Ovest della Cina, ed è già unadei social: Muha 21 anni ed è un’acrobata del, una tavola che somiglia allo skateboard, ma che è più lunga, larga e pesante. Per lei, ripresa da un’amica mentre esibisce le sue abilità, «fare skateboard onon è questione di genere: non importa se sei uomo o donna, o quanti anni hai. Puoi averne venti, quaranta o cinquanta: è uno sport che va bene per tutti. Non ci sono limiti. E lepraticarlo ed».Muè popolarissima soprattutto sul social network cinese Douyin: alcune delle sue clip hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. È stata lei a ispirare un vero e proprio movimento, e adesso lesulsono sempre più numerose.«Fisicamente dobbiamo fare più sforzi dei ragazzi, che hanno meno paura di cadere, e forse sono un ...