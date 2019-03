Moelgg si illude a Kranjska | slalom a Zenhaeusern

ilfogliettone

(Di domenica 10 marzo 2019) L'azzurro Manfredha sognato e fatto sognare i tifosi dello sci un risultato finalmente degno del proprio passato. L'altoatesino era infatti ottimo secondo dopo la prima manche dellospeciale di Coppa del mondo sulle nevi diGora. E' la gara sulla pista Podkoren sulla quale Manfred si esalta, perche' vi vinse per la prima volta in carriera nel 2008, conquistando pure la prestigiosa Coppa del mondo di. Ma il sogno dell'azzurro e' stato purtroppo breve su una neve primaverile calda, molto bagnata e difficilissima.Manfred ha cosi' chiuso al sesto posto una gara comunque molto dignitosa che restituisce morale e fiducia nei propri mezzi. Ha vinto lo spilungone svizzero Ramon, due metri di altezza, con l'incredibile tempo di 1'39"54, dopo una strepitosa seconda manche. E' il suo terzo successo in carriera che si aggiunge, a 26 anni, a un argento ...