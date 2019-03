Jed Allan | morto il “papà di Steve di Beverly Hills 90210”

Jed Allan è morto - star delle soap e padre di Steve in Beverly Hills 90210 : Ha compiuto 84 anni lo scorso 1° marzo, ma se n'è andato una settimana dopo: è morto sabato 9 marzo nella sua casa di Palm Springs l'attore Jed Allan, popolare volto delle più amate soap USA e noto anche per aver ricoperto il ruolo del padre di Steve Sanders in Beverly Hills 90210. Proprio la presenza di Allan nel cast della serie anni '90 come Rush Sanders ha reso la notizia più coinvolgente, vista la recente - e sconvolgente - scomparsa ...