Inter | Marotta | ' Giusto essere intransigenti con Icardi'

Inter - Marotta : 'Un fallimento chiedere i danni a Icardi' : 'C'è grande ottimismo, bisogna gestire le cose con intelligenza e buon senso usando bastone e carota. Se arrivassimo a chiedere i danni sarebbe un grandissimo fallimento.'. L'amministratore delegato ...

Inter - Zhang vuole risolvere il caso Icardi : la richiesta a Marotta : Inter Zhang – Ora è arrivato il momento di risolvere la situazione legata al caso Icardi, lo sa Zhang, lo sa la società. A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all’attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far […] L'articolo Inter, Zhang vuole risolvere il caso Icardi: la richiesta a Marotta proviene da Serie A News Calcio - ...

Inter – Il caso Icardi e l’infortunio di Nainggolan - Spalletti sincero : “Mauro? Chiedete a Marotta! : Spalletti non vuole saperne nulla del caso Icardi e sull’infortunio di Nainggolan non si sbilancia “Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione essendo a conoscenza dei fatti avvenuti che allo stesso tempo devono essere chiariti. Con la professionalità che ha tutelerà certamente tutte le parti“. E’ la replica del tecnico dell’Inter, ...

Inter - Marotta vince il premio 'Prisco' per lealtà e correttezza : premiato anche Chiesa : Beppe Marotta , amministratore delegato dell'Area Sport dell' Inter , è stato insignito del premio 'Giuseppe Prisco' per la lealtà, la correttezza e simpatia sportiva. Come scrive Tuttosport , il dirigente nerazzurro sarà premiato insieme a Roberto ...

Inter - Marotta incontra l'entourage di Icardi : prove di distensione : MILANO - Icardi e l'Inter non sembrano più così lontani. L'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha inncontrato l'entourage dell'argentino, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti . La situazione, secondo ...

Inter - Conte sarebbe in pole per la panchina : pronta la rivoluzione con Marotta (RUMORS) : Il futuro di Luciano Spalletti sembra destinato ad essere lontano da Milano. L'attuale tecnico dell'Inter difficilmente verrà confermato a fine anno visti i risultati altalenanti di questa stagione. L'allenatore è finito al centro delle polemiche non solo per alcune scelte, ma anche per la questione Mauro Icardi. Il rapporto con il centravanti argentino è diventato burrascoso e si attende solo una pace armata per il bene del club, almeno fino a ...

Inter - Icardi : si va verso la svolta - tregua tra Wanda Nara e Marotta : FRANCOFORTE - La nuova e decisiva puntata della saga Icardi , l'incontro a Milano con Marotta al rientro della squadra dalla Germania, per ufficializzare il reintegro del centravanti, l'ha ...