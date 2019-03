Guardiola | «Non andrò alla Juventus | via dal City solo se mi esonerano»

ilnapolista

Il Manchester ha battuto 3-1 il Watford ed è in testa alla Premier. Nel post-partita hanno chiesto a Guardiola delle voci relative a un suo passaggio alla Juventus. Pep è stato chiarissimo.«Basta che qualcuno scriva su Twitter che vado alla Juve e tutti gli vanno dietro. Nessuno che vada alla fonte, che chiami me, il mio agente, il club o la stessa Juventus. Ho altri due anni di contratto al Manchester City e per andare via devono esonerarmi. Spero di rimanere qui anche più di due anni».«Sono anche amico di Allegri. Quel che è certo è che per i prossimi due anni non sarò alla Juventus. Poi se volete scrivere diversamente, siete liberi di farlo».

