Giancarlo Giorgetti a Mezz' ora in più | Solo il Parlamento può fermare la Tav

(Di domenica 10 marzo 2019) "Matteo Salvini non è tornato a cuccia, ha visto accogliere la proposta che ha messo sul tavolo. Tengo a precisare che perdefinitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, non può né Conte né il Cdm, ilè sovrano su questo". A dirlo a'ora in più, su Raitre, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,, che commenta l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano e rivendica di aver indicato, come Lega, la soluzione dell'impasse sulla Torino-Lione.Ora ci sono sei mesi di tempo "bisognerà capire l'esito del negoziato, che può portare a una modifica negoziale. Poi si andrà anche in Aula per vedere se votare un trattato modificato in questo senso".La volontà di Conte è quella di "ridiscutere il progetto" con la Francia e l'Ue, "non ...

