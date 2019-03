Formula E | Sam Bird vince l’E-Prix di Hong Kong

Formula E - a Santiago del Cile vince Sam Bird del team Virgin : Terzo posto a pari punti , 28, per il portoghese Antonio Felix Da Costa su Bmw, per il campione del mondo in carica, il francese Jean Eric Vergne con la Ds Techeetah e per Robin Frijns della Virgin . ...

Sam Bird : “La Formula E non è una punizione” : Il pilota di Formula E Sam Bird ha puntato il dito contro il “servizio civile” stabilito dalla FIA per Max Verstappen, che lo scorso weekend è stato alla gara in Marocco come “osservatore dei commissari”, cosa che al 21enne è piaciuta: “Ovviamente avevo seguito un po’ la Formula E in TV, ma non ero mai […] L'articolo Sam Bird: “La Formula E non è una punizione” sembra essere il primo su ...