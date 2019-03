Campania first In testa alle domande per il reddito di cittadinanza

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) È lala regione che per il momento ha presentato piùper ildi, con poco vantaggio sulla Lombardia. È quanto rende noto il Ministero del Lavoro. "Sono 121.969 ledeldipervenute a Poste italiane dal 6 al 9 marzo di cui 102.914 presso gli uffici postali e 19.055 online. Le prime cinque Regioni per numero di richieste sono lacon 16.112, la Lombardia con 16.015, la Sicilia con 13.873, il Lazio con 11.644, il Piemonte con 11.244".Il Messaggero scrive che il Governo pensa di imporre meno limiti alla card, che sarà distribuita dagli uffici postali, nelle previsioni, dal 19 aprile. Dovrebbe essere inserita la possibilità di acquistare capi di abbigliamento nel bouquet dei beni acquistabili con i 780 euro. Un'altra ipotesi è quella di consentire l'acquisto di mobili e ...

