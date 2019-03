surface-phone

(Di domenica 10 marzo 2019) Se siete amanti dell’Hardware e voletela vostra build con una nuovapotrebbe essere ilMercato Nel nostro precedente articolo delle curiosità Hardware abbiamo delineato alcune delle caratteristiche delle GPU. Se siete Fan Nvidia e state cercando un nuovo modello per sostituire la vostra vecchia, presto potrete approfittare di molti sconti.L’annuncio della RTX 2060 ha creato molta instabilità sul mercato, lanciando un prodotto con un prezzo molto competitivo e con delle specifiche che rivaleggiano con la vecchia GTX 1080. Per quanto questarisulti come il modello economico della nuova serie RTX, le prestazioni che garantisce sono invidiabili.Ad abbassare ulteriormente i prezzi del mercato c’è l’imminente lancio della GTX 1660, la versione standard della 1660 Ti presentata qualche settimana fa. Il rilancio della ...

Win_insiders : Aggiornare la Scheda Video? Questo è il momento giusto - QUEENOFTHlEVES : RT @EYEF0RANEYE: | siccome devo riattivare drasticamente quest’infame, vi supplico: — ( ? ) per una role — rt e vi contatto per essere agg… - 0NCEAWILDCAT : RT @EYEF0RANEYE: | siccome devo riattivare drasticamente quest’infame, vi supplico: — ( ? ) per una role — rt e vi contatto per essere agg… -