Xylella | gli agricoltori si dividono | due proteste | in strade diverse | a Lecce

Xylella - la marcia dei trattori invade Lecce con due cortei : "Strage degli ulivi avanza verso Nord : politica immobile" : Migliaia di persone in strada per prtestare contro il decreto del governo considerato "inefficace per fermare il batterio: già 21 milioni le piante infettate". Ma gli agricoltori pugliesi sono divisi

Xylella : Coldiretti - migliaia in piazza a Lecce con i trattori : Coldiretti: migliaia gli agricoltori con i trattori insieme a cittadini e rappresentanti della società civile che hanno invaso il centro di Lecce

Xylella - Coldiretti : in migliaia in piazza a Lecce con i trattori : Sono già migliaia gli agricoltori della Coldiretti e Unaprol con i trattori insieme a cittadini e rappresentanti della società civile che hanno invaso il centro di Lecce “contro la gestione inconcludente dell’emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi in Puglia e dal Salento sta avanzando inesorabile verso Nord“. La manifestazione si svolge per denunciare i ritardi e chiedere interventi decisi per espiantare, ...

Xylella - l'ira dei gilet arancioni contro il governo : "Promesse tradite? La Puglia sarà polveriera" : Il portavoce degli agricoltori pugliesi: "Ci auguriamo che la porcata della trasformazione da decreto legge a disegno di legge sia solo uno scherzo di cattivo gusto"

Xylella e gelate - la Puglia vuole mezzo miliardo di euro. Emiliano : pronti alla disobbedienza civile Lettera congiunta con Di Gioia : le ... : Non permetteremo che il paesaggio, l'economia, l'ambiente, la storia stessa della Puglia venga sacrificata sull'altare della indifferenza nazionale".

Xylella - Confagricoltura : “Da Ismea un primo importante segnale per l’ovicoltura pugliese” : “Un primo importante risultato che viene incontro alle nostre richieste”. Così Confagricoltura commenta la comunicazione di Ismea con la quale si impegna a sostenere le imprese del comparto olivicolo pugliese afflitte dalla Xylella e dalle gelate del 2018. Consapevole della grave crisi che sta investendo il comparto regionale l’Istituto ha annunciato la presentazione al prossimo consiglio di amministrazione di una proposta di revisione delle ...

Xylella - il rimedio votato alla Camera : «Si possono solo tagliare gli ulivi» : Non esistono cure e l'unica strada è tagliare gli alberi, almeno laddove sia possibile. Lo dice la relazione finale dell'Indagine conoscitiva della Camera dei deputati sull'emergenza Xylella approvata ...

Xylella. Salviamo la Piana degli Olivi Monumentali : In questo dramma che stiamo vivendo la Scienza ha individuato alcune cultivar resistenti che possono convivere con il batterio: il Leccino ed la Favolosa. Allo stesso tempo, alcune evidenze ...

Xylella - Centinaio : 'Il 26 febbraio decreto pronto da portare in Puglia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Olio d’oliva - gelo e Xylella : in Piazza Montecitorio la rabbia degli agricoltori - “non c’è più tempo da perdere” : Arriva in Piazza Montecitorio davanti al Parlamento “la rabbia degli agricoltori colpiti dalle pesanti calamità con il dimezzamento del raccolto nazionale di Olio di oliva che ha messo in ginocchio decine di migliaia di famiglie nelle aziende, nei frantoi e nelle industrie“: lo rende noto Coldiretti. “Non c’è piu’ tempo da perdere, di fronte agli insopportabili ritardi ed ai rimpalli di responsabilità nell’affrontare la ...

Xylella - Zaccaria : «I consiglieri Trisciuzzi e Bianchi firmano il ricorso al Tar. Tifano contro la città» : La nostra Amministrazione continua a sostenere senza riserve la lotta alla Xylella, sostenendo, nell'interesse di Fasano, quello che la scienza dimostra da tre anni, l'unica strada da seguire, senza ...

Xylella - i consiglieri Trisciuzzi e Bianchi firmano il ricorso al Tar. Zaccaria : «Tifano contro la città» : La nostra Amministrazione continua a sostenere senza riserve la lotta alla Xylella, sostenendo, nell'interesse di Fasano, quello che la scienza dimostra da tre anni, l'unica strada da seguire, senza ...

DL “Semplificazioni” - Confagricoltura : “Inspiegabile lo stralcio dei provvedimenti per Xylella e Puglia” : “Si è persa un’occasione per semplificare veramente”. Così il presidente di Confagricoltura commenta il decreto legge “Semplificazioni” all’esame dell’aula del Senato. “Doveva essere un provvedimento che serviva alle imprese per migliorare e superare norme che appesantiscono inutilmente le incombenze delle aziende – si spiega in una nota – ma per l’agricoltura i risultati raggiunti sono veramente limitati. Etichettatura e ...

Semplificazioni - tagliati 62 emendamenti : salta stretta anti-Xylella : Dopo i dubbi di costituzionalità posti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul numero di emendamenti al dl Semplificazioni, la presidenza del Senato ha giudicato inammissibili 62 ...