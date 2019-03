Usa | la Fed non interverrà sui tassi d' interesse | Con l' economia bisogna avere

8 marzo - Nazionale Usa donne fa caUsa alla Federcalcio : discriminazione : «Crediamo che combattere per l'uguaglianza di genere nello sport sia parte di questa responsabilità». La causa è simile a quella intentata tre anni fa da cinque giocatrici, che portò a un accordo ...

Clamoroso in Albania : la Federazione sospende tutti i campionati di calcio a caUsa delle troppe violenze : La Federazione Calcistica Albanese ha deciso di sospendere tutti i campionati a causa dell’eccesso di violenza delle ultime settimane “La Federazione Calcistica Albanese rende noto che tutte le partite del campionato nazionale di calcio in programma questo fine settimana non verranno disputate a seguito della decisione presa dall’Unione degli Arbitri Albanesi di boicottare tutte le partite fino al ritorno della polizia di ...

Fed - Kashkari : economia Usa non è al pieno impiego : Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, ritiene che l'economia americana non sia al pieno impiego aggiungendo che sia necessario osservare l'andamento dei salari per valutare la tenuta del mercato del lavoro. , CC - www.ftaonline.com,

Tennis - dopo la centesima di Federer inizia la stagione del cemento Usa : Tra le donne, 9.035.428 dollari di montepremi, tutta l'attenzione è su Naomi Osaka, la numero uno del mondo che l'anno scorso in California si rivelò, vincendo il primo torneo in carriera sotto le ...

Forex - dollaro estende rialzo su paUsa tassi Fed : Continua il rally del biglietto verde nei confronti delle principali valute, sostenuto dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, che attraggono gli investitori, dopo che la Federal ...

Usa - vede video erotici e riconosce il marito con altri uomini : 'Aveva anche fede al dito' : Una vicenda bizzarra e alquanto curiosa è quella che si è verificata qualche giorno fa negli Stati Uniti d'America. Mentre il marito della donna stava dormendo beatamente, quest'ultima ha deciso di mettersi al computer per guardare un film per adulti. Fin qui niente di anormale, se non fosse stato che durante la visione della clip la donna si è accorta che uno dei protagonisti di quelle scene di erotismo tra uomini era proprio il suo compagno. ...

Matteo Renzi - Federica Mogherini e bail-in - la dura accUsa di Patuelli - Abi - : 'Cosa serve oggi all'Italia' : Il 'ricatto tedesco' sul bail-in ai danni delle banche italiane riapre il dibattito sulle sciagurate scelte di Matteo Renzi in Europa. All'accusa del ministro dell'Economia Giovanni Tria fa eco il presidente dell' Abi , Antonio Patuelli , che nella sua intervista sul Corriere della Sera punta il dito sull'ex premier, sia pur senza mai nominarlo. P L'Italia, ...

Fed conferma approccio 'paziente' sui tassi : 'rischi economici fuori dagli Usa' : "Riteniamo le attuali condizioni economiche positive e l'outlook favorevole", ha detto Powell, prevedendo che nel 2019 l'economia americana "crescerà a un ritmo sostenuto, anche se leggermente ...

Powell - Fed - vede 'segnali contraddittori' per l'economia Usa : Secondo Jerome Powell, l'economia Usa rimane in buona salute ma il chairman della Federal Reserve, Fed, ha comunque ammonito sui rischi di venti contrari alla ripresa. Powell, parlando martedì davanti al Senate Banking ...

Usa - Powell conferma approccio "paziente" Fed nonostante crescita "solida" : I rischi in aumento e i recenti dati economici più deboli non dovrebbero peggiorare la prospettiva di una solida crescita dell'economia statunitense nel 2019, ma la Fed rimarrà 'paziente' per quanto riguarda ulteriori aumenti dei tassi d'interesse.