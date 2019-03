Università : al via i test di ingresso per i corsi a numero chiuso : Risale a ieri la pubblicazione delle date riguardanti i test d’ingresso presso le Università a numero chiuso nazionali. Al riguardo, Alessio Bottalico, coordinatore nazionale di Link Coordinamento universitario, ha dichiarato: ‘Da sempre denunciamo che ogni forma di sbarramento in ingresso per l’Università non corrisponde a nessun criterio di qualità ed efficienza’. Una questione annosa su cui poco si discute e su cui al ...

Conoscere Il mondo con un viaggio speciale insieme ai docenti universitari : Comincia ad aprile il calendario dei tour "I viaggi con Ca' Foscari", progetto che vede pochissime esperienze analoghe nel mondo ed è l'unico in Italia e che nasce per iniziativa della Fondazione Ca' ...

Imparare ad essere felici - al via il primo corso universitario a Torino : Educare alla felicità: questo è lo scopo del nuovo corso di studi “Quando siete felici fateci caso. Neuroscienze e psicologia della felicità” in partenza il 6 Aprile presso l’Università di Torino a cura del Dott. Andrea De Giorgio, ricercatore in Psicobiologia e insegnante di Psicologia fisiologica. L’attività di studio del corso è stata presentata dal docente, che ne ha parlato facendo un calzante esempio su una vignetta di Schulz (il ...

Un “Pronto Soccorso” per le emergenze emotive : al via la nuova raccolta fondi di Bicocca Università del Crowdfunding : Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Una massima fatta propria anche da Alessandro Calderoni, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale con una laurea in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università di Milano-Bicocca, che, partendo dall’assunto secondo cui il benessere della psiche è tanto importante quanto quello del corpo, ha dato vita al “Pronto Soccorso Psicologico”, un progetto innovativo che intende offrire in ...

Oggi al via "per Merito" il prestito di Intesa Sanpaolo per tutti gli studenti universitari : Carlo Messina: “La prima iniziativa del nostro Fondo di Impatto è destinata all’educazione universitaria perché riteniamo...

La protesta dei biologi dell’Università di Pavia contro il presidente NoVax : L’aula Scarpa dell’università di Pavia (foto: Getty Images) Niente esame di stato per gli aspiranti biologi di Pavia. L’università del capoluogo lombardo ha deciso di sospendere la sessione per protestare contro le posizioni NoVax del presidente dell’Ordine nazionale della categoria, Vincenzo D’Anna. Il riferimento è alla decisione del presidente di finanziare un’analisi dell’associazione Corvelva – la ...

Vaccini - Università Pavia contro Ordine biologi : Ci auguriamo che anche altri atenei prendano una posizione netta su quanto successo, come l'Ateneo di Padova, così da contrastare chi si oppone alla scienza e alla ricerca accademica".

Viaggio nell’Università di George Soros : La password del wi-fi per gli ospiti della Central European University è “Budapest1991”, che è l’anno di fondazione di questa università ma è anche una dichiarazione identitaria e un tuffo nel passato – e quando dici passato, a Budapest, ognuno ha un dolore che da qualche parte si riacutizza. La CEU

Migranti - all’Università di Firenze al via un nuovo master per formare esperti in accoglienza : “È il problema del futuro” : Un master universitario per accogliere i Migranti che arrivano o vivono già in Italia. L’idea è venuta all’Università di Firenze che ha aperto le iscrizioni per un master di primo livello dal titolo: “accoglienza ai Migranti: normative, politiche di integrazione sociale e aspetti economici, formativi e sanitari”. Non è l’unico in Italia: ne esistono di simili anche in altri atenei come Roma e Bologna, ma l’aspetto innovativo di quello fiorentino ...

Università - Salvini : “Via il numero chiuso a Medicina” : “Via il numero chiuso a Medicina: diritto allo studio e al lavoro per tanti ragazzi, diritto alla salute per tanti Italiani. Sono d’accordo!”. Lo afferma su fb il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che fa riferimento alla proposta avanzata nei giorni scorsi dal rettore dell’Universita’ di Ferrara, Giorgio Zauli. L'articolo Università, Salvini: “Via il numero chiuso a Medicina” ...

Terremoto : al via centro di ricerca universitario Unicam : E’ stata avviata la procedura per la realizzazione del nuovo centro ricerca universitario (Cru) che sorgerà in Via Madonna delle Carceri a Camerino. Si tratta del progetto piu’ grande per l’Ateneo camerte, nato immediatamente dopo gli eventi sismici del 2016. Prevista l’attivazione di un nuovo polo internazionale per la ricerca e l’innovazione, un luogo di incontro e contaminazione tra varie discipline e ricercatori ...

Pavia - genetista va in pensione e lascia 250mila euro ai ricercatori dell'Università : La professoressa Alessandra Albertini, direttrice dal 2012 del dipartimento di Biologia e biotecnologie Spallanzani : "Odio vedere la precarietà nei giovani e credo nelle loro potenzialità"

Eav - al via nuove linee da Quarto all'Università di Monte Sant'Angelo : Diventano effettivi da domani, lunedì 7 gennaio, tre nuovi collegamenti su gomma giornalieri dell'Eav tra Quarto e la sede universitaria di Napoli a Monte Sant'Angelo. Le nuove linee puntano a ...