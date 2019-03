Un mix tra canto e recitazione Quanti applausi per «Tangeri»

“Essere Qui Tour-Exit Edition” - Emma Marrone tra sensuali novità e grinta : un mix esplosivo di emozioni al PalaCalafiore di Reggio Calabria [GALLERY] : grinta , spettacolo, divertimento e commozione: un mix esplosivo di emozioni con l’Essere Qui Tour-Exit Edition di Emma Marrone : grande successo al PalaCalafiore di Reggio Calabria E’ iniziato col botto l’Essere Qui Tour-Exit Edition di Emma Marrone organizzato da F&P Group. La cantante salentina ha disputato le prime due tappe dei suoi nuovi concerti live in giro per l’Italia. Ieri è stato il turno di Reggio ...

Essere Qui Tour-Exit Edition - Emma Marrone tra sensuali novità e grinta : un mix esplosivo di emozioni al PalaCalafiore di Reggio Calabria [GALLERY] : grinta , spettacolo, divertimento e commozione: un mix esplosivo di emozioni con l’ Essere Qui Tour-Exit Edition di Emma Marrone : grande successo al PalaCalafiore di Reggio Calabria E’ iniziato col botto l’ Essere Qui Tour – Exit Edition di Emma Marrone organizzato da F&P Group. La cantante salentina ha disputato le prime due tappe dei suoi nuovi concerti live in giro per l’Italia. Ieri è stato il turno di ...

Stramberia Xiaomi Mi mix 4? Con due fori nel display - distantissimi : Due fori nel display del prossimo Xiaomi Mi Mix 4? Questa è la soluzione suggerita da un brevetto depositato lo scorso 29 gennaio dal produttore cinese presso il WIPO, World Intellectual Property Office. Un sistema molto diverso da quello adottato dall'attuale Xiaomi Mi Mix 3, che ricordiamo essere sbarcato in Italia da pochissimo tempo, ed aver fatto breccia per diversi aspetti, su tutti lo slider a comparsa che permette di avere accesso alla ...

Gino Strada : “Governati da un mix di fascisti e cogli**i che lascia morire persone” : Gino Strada e le sue offese pesanti nei confronti del governo Gino Strada tutti lo conosciamo per essere un medico famoso in tutto il mondo, non solo per le sue capacità professionali ma essere diventato un simbolo dopo aver fondato Emergency(un’associazione umanitaria italiana che offre assistenza medica e non a milioni di persone bisognose in tutto il mondo martoriato dalla guerra e dalla povertà) Durante l’intervista a Radio Capital, Gino ...