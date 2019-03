Traffico Roma del 09-03-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.VIABILITÀSABATO 9 MARZOORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO ILREGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SEPPUR IN AUMENTO UN PO’ OVUNQUE. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA, L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA. NELL’ESTREMA PERIFERIA NORD INCIDENTE SULLA BRACCIANESE ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TRAGLIATELLA. INCIDENTE ANCHE IN VIALE BRUNO PELIZZI IN PROSSIMITÀ DI VIA DI TORRE SPACCATA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. ALL’AURELIO PER UNA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA DOMENICO MILLELIRE TRA VIA FRANCESCO SIVORI E VIA ANGELO EMO. CHIUSA ANCHE VIA FRANCESCO SIVORI TRA VIA DEGLI AMMIRAGLI E VIA DOMENICO MILLELIRE. TORNA PRESSO LA ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Prenestina rallentamenti fra Via Laviano e Via dell'Acqua Vergine > Roma #luceverde ­ - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Aurelia Antica rallentamenti fra Via Aurelia e Largo Don Luigi Guanella direzione >< #luceverde