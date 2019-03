The Division 2 avrà delle patch del day one a dir poco pesanti

Pesanti patch del day one per The Division 2 : L'attesissimo The Division 2 di Ubisoft si trova a pochissimi giorni che lo separano dal lancio ormai, per cui tanto vale preparasi al meglio così che sia tutto pronto per iniziare a giocare.Ebbene dovete sapere, riporta Eurogamer.net, che sarà necessario scaricare un'importante patch del day one per il gioco. Su PS4 si parla di circa 90 GB da scaricare, mentre su Xbox One la patch ne pesa circa 50. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina di ...

Dal 15 marzo non sarà più possibile acquistare The Division 2 da nessun rivenditore che non sia Epic Games Store : A quanto pare l'accordo tra Ubisoft ed Epic Games relativo alla distribuzione di The Division 2 non è servito solo a cercare di spodestare Steam, ma anche a frenare i guadagni di rivenditori digitali di terze parti come Gamesplanet e Green Man Gaming.Come riporta PC Gamer, dal 15 marzo sarete in grado di acquistare una copia digitale di The Division 2 solo Uplay o dall'Epic Games Store, naturalmente la stessa regola sarà applicata a tutti i ...

Disponibile il pre-load di The Division 2 su console e PC : Se avete effettuato il preordine di The Division 2, vi farà piacere sapere che potete scaricare il gioco su PS4, Xbox One e PC già da ora.Come riporta VG247 infatti, unisoft ha respo Disponibile il pre-load del titolo a partire da oggi, per cui chi ha preordinato su console e PC può già far partire il download.Naturalmente il tempo di download varia a seconda della vostra connessione e della quantità di file da scaricare, la quale è diversa a ...

Ubisoft non vuole "fare politica" ma in The Division 2 sarà il Messico a costruire un muro per separarsi dagli USA : Nonostante Ubisoft abbia già affermato che The Division 2 sarà apolitico, il nuovo marketing per il gioco si è appoggiato all'attuale minaccia di un muro in costruzione lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Tuttavia, lo ha fatto in un modo inaspettato, invertendo quanto affermato nella realtà dall'amministrazione Trump: sarà il Messico a costruire il muro per impedire ai rifugiati statunitensi di fuggire nel loro paese.Come segnala ...

Nel videogioco The Division 2 il muro anti-migranti è stato costruito dal Messico : La fantapolitica di Tom Clancy's tornerà a narrare intrecci fuori dal comune con The Division 2. Dopo un primo capitolo acclamato da pubblico e critica, la francese Ubisoft è infatti pronta a regalarci un sequel più "grande, grosso e cattivo", atteso il prossimo 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come il predecessore, anche la seconda incarnazione di Tom Clancy's The Division si propone come uno shooter in terza persona con elementi da ...

Ubisoft pubblica il trailer di lancio di The Division 2 : Come segnala Gematsu, Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio dell'atteso The Division 2.Qui sotto potete leggere una panoramica del gioco, tramite Ubisoft:"Sono passati sette mesi da quando un virus mortale ha colpito New York City e il resto del mondo, paralizzando la popolazione. Quando il virus ha colpito, la Divisione, un'unità di agenti dormienti civili, è stata attivata come ultima linea di difesa. Da allora, gli agenti della Divisione ...

Ubisoft svela un'esperienza di realtà aumentata per il lancio di The Division 2 : Ubisoft, in collaborazione con DDB Paris e Make Me Pulse, annuncia l'esperienza Echo di The Division 2, un'esperienza digitale unica e immersiva, che combina la realtà aumentata e la tecnologia GPS per offrire agli utenti un viaggio nel mondo di The Division 2. L'esperienza, con doppiaggio in lingua inglese e sottotitoli in Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Cinese Tradizionale e Thai, è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e ...

Alle 21 giochiamo in diretta a The Division : Tempo di una nuova diretta dedicata a uno degli ultimi franchise lanciati da Ubisoft, quel The Division che nel corso di questo mese riceverà un sequel che dirà molto sulle ambizioni dell'IP.Intanto nella live odierna giocheremo a The Division ovviamente proponendo anche una sorta di confronto tra le meccaniche del primo capitolo e quelle che verranno proposte all'interno del sequel, discutendo in particolare della beta del sequel. Quali sono le ...

The Division 2 tra DLC e Season Pass - i dettagli da Ubisoft : È un The Division 2 voglioso di sorprendere i propri fan quello che sta per lasciare i cantieri di Ubisoft per posizionarsi sugli scaffali dei negozi. Il nuovo capitolo (di quella che ormai si appresta a divenire ufficialmente una serie) non vuole lasciare nulla al caso, e la prova arriva dalla grandissima attenzione riposta in ogni fase dello sviluppo da parte degli addetti ai lavori. Il mezzo Passo falso compiuto dal predecessore ha ...

The Division 2 : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti in italiano : Il lancio di The Division 2 è alle porte, per tale occasione vogliamo condividere con voi in Anteprima la lista completa, ufficiale e da noi tradotta dei Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One del gioco. The Division 2: Obiettivi e Trofei Sblocca ogni trofeo / obiettivo del gioco Salva Eleanor Sawyeer dall’Hydenas nel Grand Washington Hotel Scopri cosa Hyenas ha rubato dall’Air Force One Recupera l’equipaggiamento di ...

Parte la Open Beta di The Division 2 : il link per scaricarla su PC - PS4 e Xbox One : Dopo una fase di test privata, la Open Beta di The Division 2 è ad un passo dall'essere realtà. Si tratta di una sessione di prova prima dell'uscita ufficiale del secondo capitolo della saga di casa di Ubisoft, e che come suggerisce il nome sarà aperta a tutti i giocatori. O almeno a quelli che non vedono l'ora di mettere le mani sulle novità promesse e sull'effettiva evoluzione del franchise, nato nel 2016 e di ritorno ufficialmente il 15 marzo ...

L'inquietante e pericolosa Zona Nera di The Division 2 si mostra in un nuovo trailer : Oggi Ubisoft ha mostrato un nuovo trailer dedicato alla pericolosa Zona Nera di The Division 2, ovvero particolari aree altamente contaminate in cui le peggiori bande di criminali agiscono indisturbate.Come riporta VG247, nel gioco completo saranno presenti 3 diverse Zone Nere nell'area attorno a Washington DC ( ovvero i settori Est, Sud ed Ovest), ognuna delle quali supporterà fino a 12 giocatori. Nella Zona Nera i giocatori potranno ...

The Division 2 : annunciati i contenuti bonus per i possessori del season pass dell'Anno 1. Confermate le loot box : Come riportato da VG247.com, Ubisoft ha ufficialmente rivelato i dettagli di quello che sta arrivando con il lancio di The Division 2.Il primo anno di contenuti di The Division 2 vanta una lista impressionante. Come precedentemente rivelato, tutte le maggiori aggiunte saranno gratuite per tutti i giocatori, ma ciò non vuol dire che i possessori dell'abbonamento stagionale non avranno nulla a cui guardare.L'anno 1 vedrà il lancio di tre episodi ...