Sardegna | c' è l' accordo sul prezzo del latte ma resta la tensione | assalto a

ilsecoloxix

(Di sabato 9 marzo 2019) Il sospetto delle forze dell'ordine è che alcuni gruppi criminali abbiano sfruttato le tensioni del mondo agropastorale per scatenare una specie di lotta armata . E se così fosse, la questione del ...

LegaSalvini : LATTE, #SALVINI SODDISFATTO PER L'ACCORDO: 'TORNERÒ IN SARDEGNA PER FESTEGGIARE' - Corriere : Accordo per il latte in Sardegna: ai pastori pagati 74 centesimi al litro - nicola_pinna : In #Sardegna c’è l’accordo per il #latte: i pastori firmano l'intesa per i 74 centesimi al litro e così nelle campa… -