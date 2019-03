Juventus-Udinese | Davide Nicola | “la prestazione non mi soddisfa”

calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Brutta sconfitta per l’nella gara di campionato contro la, ecco le dichiarazioni del tecnicoai microfoni di Sky Sport: “lanon mi soddisfa, non siamo stati aggressivi, uscivamo fuori tempo, non siamo stati precisi e coordinati come in altre occasioni. E’ stata molto brava la, ma anche demerito nostro, commettendo troppi errori. Ci mancava segnare fuori casa, il gol di Lasagna è l’unico aspetto positivo. Okaka stasera non era disponibile, abbiamo fatto male in difesa, siamo stati poco organizzati. Molti calciatori sono alla prima esperienza nel massimo campionato, altri invece non sono disponibile da diverso tempo”.L'articolo: “lanon mi soddisfa” CalcioWeb.

