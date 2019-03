È Mertens l’uomo chiave per i gol del Napoli | con lui | un gol ogni 43 minuti Senza | ogni

ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2019) È Driesl’uomo che porta più gol al. Non in maniera diretta, perché chi ha segnato di più in stagione è Arkadiusz Milik con sedici reti complessive, davanti ai 12 gol di Insigne e agli 11 del belga. Con Milik eche hanno giocato in totale lo stesso numero di, circa duemila, mentre invece Lorenzo è a 2.500.Ma il ragionamento e i calcoli fatti sono altri. Dei tre attaccanti – Milik, Insigne,– quale è quello indispensabile per la fase offensiva del? Di quale dei tre attaccanti ilpatisce di più l’as? E la risposta, calcoli alla mano, è semplice: DriesIn campionato,ha segnato 1437. Con lui in campo, ilha segnato 33 reti. Un gol43di lui, ilha giocato 903e segnato 14 reti. Per una media realizzativa delè peggiorata di ...

