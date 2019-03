Cuneo, operaio violenta la figlia di 4 anni: trovati sul suo cellulare i video degli abusi

(Di sabato 9 marzo 2019) Undi 30è stato condannato per violenza sessuale aggravata dopo aver abusato delladi 4. La bimba aveva raccontato di fare strani giochi sotto la doccia con il papà e di provare dolore al basso ventre alla mamma, che ha sporto denuncia. Per la legge, dopo la sentenza, non è più suo padre: ha perso la potestà genitoriale.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...