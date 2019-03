Boxe | Daniele Scardina illumina Milano e vince l’IBF International dei supermedi

Boxe - Daniele Scardina vuole infiammare Milano : che sfida con Kekalainen per l’International IBF dei supermedi : La grande Boxe torna a Milano, venerdì 8 marzo andrà in scena una super riunione sul ring del Superstudio Più in Via Tortona. Daniele Scardina sarà il grande protagonista della serata organizzata dalla Matchroome Boxing Italy dei Cherchi con il supporto di DAZN che trasmetterà l’evento in diretta streaming. Il 26enne, infatti, affronterà il finlandese Henri Kekalainen per la corona IBF International dei pesi supermedi che attualmente è ...