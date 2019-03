Violenza in stazione - gip convalida fermi : ANSA, - NAPOLI, 8 MAR - Il gip Valeria Montesarchio ha convalida to i provvedimenti di fermo per Violenza sessuale di gruppo emessi nei confronti dei tre giovani accusati di avere violentato martedi' ...

Stuprata alla stazione - candele rosse per dire no alla Violenza : candele rosse per dire un 'no' chiaro e deciso alla violenza sulle donne. A San Giorgio a Cremano si sono radunati cittadini, esponenti delle associazioni, sindaci delle amministrazioni comunali ...