Strade Bianche 2019 | come vederla in tv e streaming Orario d’inizio e programma | c’è la

(Di venerdì 8 marzo 2019) Domani (sabato 9 marzo) si correrà la 13ma edizione della. La classica toscana vedrà i più forti corridori del circuito sfidarsi su un percorso unico, che con 63 km sterrato, divisi in 11 settori, offrirà grande spettacolo a tutti gli appassionati. Lo scorso anno a trionfare sul traguardo in Piazza del Campo a Siena è stato Tiesj Benoot, che per ripersi dovrà battere i principali favoriti di questa edizione: Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe e Zdenek Stybar. L’Italia si affiderà invece a Vincenzo Nibali e Gianni Moscon per tornare sul podio.La partenza della corsa è fissata alle 10.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 15.15 e le 15.45, in base alla media oraria. Lasarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.00. Diretta tv dalla stessa ora anche su Eurosport 2, mentre la direttasarà su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà ...

