Roma | a un mese dal ferimento che l' ha paralizzato torna in vasca il campione di coraggio

(Di venerdì 8 marzo 2019) Entusiasmo, caparbietà e grinta, sono quelli di un vero. Un fuoriclasse nella vita, oltre che nello sport. Ieri il 19enne Manuel Bortuzzo promessa del nuoto, a 32 giorni dalche gli ha lesionato in maniera permanente il midollo spinale provocando la paralisi delle gambe, èto nel suo elemento naturale: l'acqua. Poche bracciate esibite nelladel centro ultraspecialistico Santa Lucia didiventato il suo nuovo campo di allenamento per la riabilitazione. Il video pubblicato sulla pagina Facebook 'TutticonManuel' che ha immortalato il suo ritorno in piscina, ha avuto in poche ore un enorme riscontro di pubblico. A Manuel, la notte del 3 febbraio scorso hanno sparato per errore Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, oggi in carcere, mentre si trovava con la sua ragazza Martina in zona Axa, quadrante sud della Capitale. I due banditi volevano colpire un rivale ...

