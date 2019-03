ilgiornale

(Di venerdì 8 marzo 2019) Di certosarà deportato perché con la sua nonchalance ritrae il mondo letterario italiano per quello che è: un consesso di mediocri e leccaculi. Non per altro l'unità di misura delle ...

feltrinellied : 'Quella simpatica milionaria di Pallavicini che fa a pezzi la mediocrità letteraria': su @ilgiornale si parla de… - yzark96 : @nista1927 Io non li conosco più di quello che vedo ogni tanto quando sono libero. Quindi potrebbe anche essere la… - WhatAnEgo : Sarebbe una vendetta simpatica quella di chiamare la Sciarelli per tutte quelle amiche che sono sparite una volta che si sono fidanzate -