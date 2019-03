Juventus | Si ferma De Sciglio

Allarme Juventus in vista dell'Atletico : si ferma De Sciglio : TORINO - Primi guai in vista dell'Atletico per Max Allegri. Stamattina durante le rifinitura si è fermato De Sciglio, escluso dalla lista dei convocati contro l'Udinese, a causa di un problema ...

Allegri conferma scoop di Corona/ 'Calciatori della Juventus a cena con modelle' : Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, conferma lo scoop di Fabrizio Corona: 'Calciatori della Juventus a cena con modelle? Tutto vero'

Juventus - Allegri conferma lo scoop di Corona : “vera la cena con le modelle” : Fabrizio Corona ha lanciato la bomba relativa ad una festa tra modelle e calciatori della Juventus, Allegri ha confermato il party “Il gossip degli ultimi giorni ha fatto bene, ha dato un po’ di brio all’ambiente. Non faccio il guardiano, faccio l’allenatore. Era una cena dove si sono divertiti e hanno fatto bene, tra l’altro poi abbiamo vinto la partita dopo: quindi ha portato pure fortuna“. ...

Marcelo-Juventus - nuova conferma : ora si chiude davvero? : MARCELO JUVENTUS- Dopo il clamoroso ko contro l’Ajax, in casa Real Madrid si respira aria di totale rivoluzione. L’ennesima esclusione di Marcelo ha costretto la moglie del terzino brasiliano ad esternare tutto il suo malcontento. Un’esternazione che suona come una definitiva resa dei conti tra Marcelo e il Real Madrid. Un addio ormai certo. La […] L'articolo Marcelo-Juventus, nuova conferma: ora si chiude davvero? ...

Marcelo-Juventus - ora si può davvero : arriva la conferma : MARCELO JUVENTUS- Un affare che potrebbe decollare nel giro di poche settimane e che nelle ultime ore avrebbe trovato un’ulteriore conferma. Marcelo strizza l’occhio alla Juventus e dopo il disastroso match di ieri sera del Real Madrid contro l’Ajax, avrebbe ormai deciso di dire addio ai blancos a fine stagione. Solo panchina per il terzino […] More

Napoli-Juventus - la moviola di Cesari : "Non è fallo - né simulazione : Irrati costretto a confermare Rocchi" : I casi da moviola di Napoli-Juventus spiegati da Graziano Cesari a Tiki Taka : "Meret non tocca mai la gamba destra di Cristiano Ronaldo, potrebbe sfiorare il calzettone ma è un'ipotesi. Di sicuro non ...

Napoli-Juventus 0-0 La Diretta Ancelotti conferma Milik e Allegri recupera Ronaldo : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

Il Napoli prova a fermare la Juventus : ecco dove vedere il match in Tv : La 26esima giornata di Serie A si conclude stasera con la sfida tra le due squadre che negli ultimi anni sono state in lotta per il titolo, Napoli e Juventus. Al San Paolo gli azzurri vogliono provare a fermare i bianconeri, finora ancora imbattuti in Italia e sconfitti solo dall’Atalanta in Coppa Italia. Il primato […] L'articolo Il Napoli prova a fermare la Juventus: ecco dove vedere il match in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Pogba-Juventus - il “Sun” conferma : possibile addio allo United : POGBA JUVENTUS – Torna d’attualità il futuro di Paul Pogba. Il giocatore ha ritrovato motivazioni e forma al Manchester United, eppure può ancora decidere, a fine stagione, di lasciare i Red Devils. In Inghilterra il ‘Sun’ conferma le indiscrezioni già lanciate da ‘Tuttosport’ due giorni fa. Se lo United non raggiungerà la qualificazione in Champions League, Pogba farà […] More

Icardi-Juventus - arriva la conferma : “C’è l’offerta bianconera” : ICARDI JUVENTUS- Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero“, intervistato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito al possibile passaggio di Mauro Icardi in maglia bianconera. Un potenziale affare di mercato che potrebbe concretizzarsi a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. Il noto giornalista […] More

Lukaku-Juventus - colpo di scena dall’Inghilterra : arriva la conferma : LUKAKU JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “The Sun“, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente l’evolversi della situazione tra il Manchester United e Lukaku. L’attaccante belga sarebbe pronto a dire addio al club inglese, strizzando l’occhio in maniera netta e decisa alla Juventus. Un occhiolino che Paratici potrebbe decidere di cogliere al volo. […] More

Icardi-Juventus - ora cambia tutto : nuovo retroscena - c’è la conferma! : ICARDI JUVENTUS- Clima teso in casa Inter tra Mauro Icardi e la società nerazzurra. Come noto, ora come ora, l’attaccante argentino resta fermo ai box per infortunio. Un ko che potrebbe escludere l’attaccante anche dal prossimo match di campionato contro il Cagliari. Un’esclusione che potrebbe coincidere con la conferma del caso, il quale potrebbe risolversi […] More

Marcelo-Juventus - ora c’è la conferma : “Andrà alla Juve” : MARCELO JUVENTUS- Come riportato Schlieper, procuratore di Nicolas Tagliafico, ai microfoni di “Radio Rivadavia”, Marcelo sarebbe ormai ad un passo dalla Juventus. Giusto procedere per ordine e spiegare la situazione. L’agente del terzino dell’Ajax ha confermato la possibilità di un passaggio del suo assistito in maglia Real Madrid, un trasferimento che potrebbe essere avvallato dalla […] More