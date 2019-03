Ha una svastica tatuata sulla gamba | si dimette capo di Gabinetto della provincia di

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) A seguito di un'interrogazione al consigliole autonomo di Trento, si è dimessa Marika Poletti, neo responsabile dell'Ufficio didell'assessore agli Enti locali e rapporti con il consigliole Mattia Gottardi. Il motivo? La donna 34enne ha unasu una, messa ben in evidenza in uno scatto pubblicato sui social network. Ex presidente di Fratelli d'Italia, Marika Poletti si era giustificata affermando che il tatuaggio non raffigurava unabensì un'antica runa che nulla aveva a che vedere con la simbologia nazista.La lettera di dimissioni è stata consegnata nelle mani di Maurizio Fugatti, il presidenteautonoma di Trento. "Al Servizio per il personale dell'amministrazionele è pervenuta la lettera con cui Marika Poletti comunica le proprie dimissioni volontarie dall'incarico di ...

