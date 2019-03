Tav | assist di Giuseppe Conte ai grillini | Così non si deve fare | il governo

Google Assistant è in grado di prenotare un Tavolo al ristorante in più stati USA e con più dispositivi : La nuova funzione offerta da Google Assistant e basata sulla tecnologia Duplex permette di prenotare rapidamente un tavolo al ristorante tramite lo smartphone. Grazie al feedback degli utenti, Google sta iniziando a rendere questa funzione disponibile sempre a più persone negli USA che ora possono utilizzarla su tutti gli smartphone Google Pixel in 43 stati e in futuro su un numero sempre maggiore di dispositivi. L'articolo Google Assistant è ...

'Aggressioni contro gli assistenti sociali. La spia di un Paese malato?' - Tavola rotonda alla Dire : A un cittadino deluso dalla politica"presso la collana BUR dell'Editore Rizzoli. Ha collaborato con alcuni quotidiani online, quali Il Post e Il Fatto Quotidiano, e tuttora riveste un importante peso ...

Torino - indagato per estorsione Luca Pasquaretta : è assistente di Laura Castelli ed ex porTavoce di Chiara Appendino : Luca Pasquaretta, assistente del viceministro dell’Economia Laura Castelli ed ex portavoce di Chiara Appendino, è indagato a Torino per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. I fatti contestati a Pasquaretta, la cui casa è stata oggi perquisita dai carabinieri, risalgono a dopo la fine della sua esperienza al fianco della sindaca del capoluogo piemontese, terminata il 5 agosto. Nel pomeriggio, l’assessore al ...

Tav - assist di Bruxelles ai Cinquestelle : sospendere progetto e rinnovare linea esistente : La Tav Torino-Lione va sospesa, è un progetto ormai "vecchio" ed "esorbitante" ("faramineux"), che presenta rischi ambientali (l'amianto) e necessita di troppo tempo per essere realizzato, mentre la "conversione modale" dei trasporti dalla strada alla ferrovia, che è urgente per ridurre le emissioni, si può realizzare attraverso il rinnovo della vecchia linea esistente. Lo ha affermato a Bruxelles, rispondendo alle domande di alcune agenzie di ...

Tav - assist della Francia a Salvini : 'Non va fermata - vogliamo concludere l'opera' : La partita è politica naturalmente. La Lega ha mollato gli ormeggi sulla Tav ed è approdata al Sì che ai 5 stelle non piace. Ma la trattativa per una mini Tav, una riduzione del progetto che possa ...