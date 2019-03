Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Per la prossimasono stati proposti molti nuovidie, in particolar modo, andranno di moda le chiome corte. Tutte le nuove tendenze arrivano direttamente dalle passerelle di moda. Vediamo insieme tutte le novità del momento da copiare e sfoggiare.Nuove chiome In uno corto saranno sempre presenti dei ciuffi molto sbarazzini; questi ultimi riusciranno anche a sottolineare lo sguardo nel migliore dei modi. Su questa chioma i volumi dovranno essere molto pieni; inoltre, sulla nuca, saranno realizzate delle sfilature molto leggere. L'hairstyle in questione andrà pettinato con cura; inoltre per fissare le varie ciocche si dovrà utilizzare della cera o del gel. Saranno da evitare tutte le rasature troppo estreme e le capigliature maschili. Con uno corto si dovrà prestare attenzione anche al make up, il quale dovrà essere sempre molto originale. Anche la ...

vogue_italia : #KristenStewart - truccata da Kelsey Deenihan e pettinata da Matthew Collins - ha scelto questo #beauty look per pa… - yleniamarco1 : Tagli di capelli corti per la primavera: il bob, l'effetto glossy e gli accessori - RitaSmeraldo3 : Ho guardato il nuovo catalogo dei tagli prim/estate 2019 della #compagniadellabellezza e come al solito in Italia,… -