Sarah Ferguson svela | «Quanto ho pianto quando mi chiamavano Duchessa di Pork»

Campagna contro l’obesità - Sarah Ferguson e Gianluca Mech hanno conquistato anche la Spagna : Continua il felice sodalizio tra Sarah Ferguson, la duchessa di York e Gianluca Mech, il guru delle diete, avvistati nell’ultimo fine settimana a Madrid. Di cosa avranno parlato? Di sicuro della mission che li unisce: entrambi portano avanti una vera battaglia contro l’obesità. La Ferguson, infatti, nè sempre in prima linea per difendere i più deboli con diverse missioni umanitarie che la vedono impegnata in tutto il mondo (ad esempio, la ...