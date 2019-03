Mazara del Vallo - Candidato sindaco Benedetta Corrao

Mafia : gip - 'Ruggirello tutelava interessi mafiosi famiglia Mazara del Vallo' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Paolo Ruggirello, l'ex deputato regionale siciliano del Pd, arrestato all'alba di oggi per associazione mafiosa insieme con altre 24 persone nell'operazione 'Scrigno', "garantiva piena disponibilità per tutelare gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo,

Polizia di Stato - A Mazara del Vallo il tour ´Una Vita da Social´– Edizione 2019 : E' giunto nei giorni nella città di Mazara del Vallo il tour "Una Vita da Social" –Edizione 2019, la campagna di sensibilizzazione ideata e seguita dal Servizio di Polizia Postale e delle ...

Mazara del VALLO : ARRESTATI DAI CARABINIERI AUTORI DELLA RAPINA ALLE POSTE : Nel pomeriggio di venerdì 1 marzo, i CARABINIERI del Comando Stazione di MAZARA del VALLO, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle ...

Salvatore Quinci ieri a ´Turisti per cosa´ a Trapani. E continuano a Mazara gli appuntamenti del giovedì : Il candidato sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha preso parte, nel pomeriggio di ieri, a Trapani, all'incontro organizzato nella Sala convegni del Museo Pepoli in occasione della 10° ...

Mazara - "Addrabbanalu ponti". al via la festa più colorata dell'anno : Festoso e colorato più che mai, torna il carnevale di Mazara: 'Addrabbanalu ponti'. Saranno,infatti, le vie del Trasmazzaro ad ospitare i carri allegorici e i gruppi mascherati per il carnevale 2019, ...

Mazara. Safer Internet Day - "Opportunità e Rischi della Rete". Incontri all'I.C : Grassa : Il tema della sicurezza online è di assoluta attualità, entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come individuare situazioni Rischiose e come ...

Mazara del Vallo - bruciavano feretri al cimitero : denunciati 7 dipendenti comunali : Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo alcune segnalazioni: i militari, grazie ad alcuni appostamenti, hanno scoperto che i dipendenti della struttura non smaltivano in modo legale i resti dei feretri dopo le esumazioni. Secondo gli investigatori i resti venivano bruciati o messi nei cassonetti. Tra i denunciati anche un funzionario comunale.Continua a leggere

Mazara del VALLO E CAMPOBELLO : CONTROLLO DEL TERRITORIO. CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO, con le articolazioni territoriali delle Stazioni di CAMPOBELLO di MAZARA e MAZARA due, nella giornata del 25 gennaio, hanno tratto in arresto due ...

Forte boato avvertito a Mazara del Vallo - nel trapanese. Non risultano terremoti. : Un Forte boato è stata avvertito intorno alle ore 12.20 nell'area nord-occidentale della Sicilia e in particolare nella zona di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il Forte rumore ha colto...

Mafia - La Dia confisca il patrimonio a un imprenditore di Mazara del vallo : Roma, 16 gen., askanews, - La Dia di Trapani, con provvedimento emesso dal Tribunale, ha confiscato il patrimonio dell'imprenditore di Mazara del vallo, TP, Vito Di Giorgi, giudicato, già nel 1996, ...

Mazara del Vallo : Cristaldi - 'appoggio a Bianco? Fa parte dei Futuristi' : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "Facciamo chiarezza una volta per tutte: non appoggio Pino Bianco alle prossime amministrative, il suo è uno dei nomi fra cui il movimento 'Futuristi', di cui sono presidente e di cui Bianco è tra i fondatori, sceglierà il suo candidato sindaco per Mazara". A parlare a