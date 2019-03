L’impresa di Ilaria | è la prima a realizzare un salto mortale in carrozzina sulla neve

fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2019)Naef, 25 anni, ha realizzato un record mondiale: uncon lasulle nevi di Prato Nevoso. "Dedico il mio record a tutte le persone che hanno pensato di non farcela e poi, magicamente, hanno stretto i pugni e hanno raggiunto il loro sogno".

