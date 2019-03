Lebron James ha superato Michael Jordan nella classifica all time dei punti

termometropolitico

(Di giovedì 7 marzo 2019)haalldeiLa scorsa notte, durante la sfida di NBA tra i Los Angeles Lakers e i Denver Nuggets disputatasi allo Staples Center,è entrato ancor di piùstoria di questo sport.Il giocatore nativo dell’Ohio, grazie ai 31messi a referto, haalldei. Un record storico per uno dei tanti eredi di King Mike, che con questo risultato in questa speciale graduatoria è salito al quarto posto solitario. Ancora lontana la Top 3, formata da Kareem Abdul-Jabbar (38.337 pti), Karl Malone (36.928) e Kobe Bryant (33.643). Al momento sono 32.311 per, confermatosi a 32.292.Un record avvenuto però in una serata amara, complice la sconfitta dei suoi Lakers con i Nuggets (115-99) e la conseguente quasi certa estromissione di LA ...

