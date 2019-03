Italiani estero | Schiavone | taglio parlamentari è dirompente

Come vedere canali TV streaming Italiani all’estero : I canali RAI, Mediaset e tutti quelli appartenenti alla TV Italiana dispongono di link in streaming per seguire gli eventi anche da PC, tablet o smartphone. Tuttavia il problema sorge all’estero: se viaggiate, infatti, noterete leggi di più...

La Marca : 'Il governo gialloverde non ha fatto nulla per gli Italiani all'estero' : Questa è ancora una volta la dimostrazione che non c'è alcun rispetto per gli italiani nel mondo da parte di questo governo".

Gli Italiani scappano all’estero? Quando per i politici la soluzione è un biglietto gratis per l’Interrail : Sala Nilde Iotti, Camera dei deputati. 12 febbraio, splendida giornata di sole. Proiezione del documentario Italia addio, non tornerò (ne ha scritto su Cervelli in fuga Ilaria Lonigro, che l’ha visto mesi prima della sottoscritta). Annunciata una folta schiera di esponenti dem, visto che l’incontro è stato organizzato da Massimo Ungaro, deputato dem eletto in circoscrizione Estero/Europa. È atteso anche Maurizio Martina, che non ...

Italiani all’estero - dati Aire : oggi sono più di 5 milioni. E se ne vanno anche famiglie e anziani : Quello che oggi sta vivendo l’Italia è un esodo pari a quello del Secondo dopoguerra. Un’emorragia di connazionali che lasciano il Paese per cercare condizioni migliori. Se ne vanno diplomati, laureati, famiglie con minorenni, anziani. La Stampa traccia il quadro e spiega che i numeri dell’Aire (cioè dell’Anagrafe degli Italiani all’estero) raccontano soltanto parte del fenomeno, perché quei dati vanno incrociati ...

Lettera aperta per la difesa dei diritti di rappresentanza parlamentare dei cittadini Italiani residenti all'estero : ... ma anche inviare un messaggio negativo e controproducente a milioni di donne e uomini che sono i portatori e promotori più diretti ed efficaci degli interessi e dell'immagine dell'Italia nel mondo. ...

Gli intellettuali Italiani all'estero si mobilitano per difendere la rappresentanza : Gli italiani nel mondo aumentano. Ma il governo cerca di metterli a tacere. Nonostante tutte le stime ci parlino di una comunità italiana all'estero sempre più corposa e sempre più vitale - oltre 5 milioni di connazionali espatriati - la maggioranza gialloverde si appresta a calpestarne i diritti. Partendo dal più importante. Quello al voto.Nella riforma costituzionale attualmente all'esame del Senato, Lega e 5stelle ...

Prima casa Italiani all’estero - Italia deferita a Corte Ue : La Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue per non aver emendato la propria legislazione, laddove prevede un'imposta ridotta per gli Italiani residenti all'estero che comprano la loro Prima casa sul territorio Italiano. Gli emigrati Italiani beneficiano di un'imposta di registro ridotta, senza dover soddisfare il requisito della residenza; il problema è che i cittadini degli altri Stati Ue non godono di ...

Taglio dei parlamentari - expat Italiani contro la riforma : “No alla riduzione degli eletti nella circoscrizione estero” : Una petizione su Change.org firmata da oltre 600 expat per chiedere che non venga eroso il loro diritto di voto in quanto italiani all’estero. Un testo che attacca la proposta di riforma costituzionale – in discussione al Senato dal 5 al 7 febbraio – che prevede la riduzione dei parlamentari “da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato“ e anche il Taglio “del numero degli eletti nella circoscrizione ...

Non solo Cesare Battisti : chi sono i terroristi Italiani ancora latitanti all’estero : Dopo l'arresto e il ritorno in Italia di Cesare Battisti, si sono riaccesi i riflettori sui latitanti politici italiani degli anni di Piombo che si trovano ancora all'estero. La maggior parte è in Francia, ma molti sono anche in America Latina, e ancora in Gran Bretagna e in Giappone. La promessa di Salvini: "Stiamo lavorando sulle altre decine di terroristi che ancora non stanno scontando la loro pena nelle carceri italiane".Continua a leggere

I terrosti Italiani di sinistra latitanti all'estero - Sky TG24 - : Non solo Cesare Battisti. Personaggi delle Br, di Prima Linea, di Lotta Continua, di Potere Operaio: sono una cinquantina le "primule rosse" che hanno trovato rifugio in giro per il mondo. Tantissimi sono stati accolti in Francia per la dottrina Mitterand

Il calcio "social" degli Italiani. Boom Juve - la Roma vola all'estero - Lazio indietro : Mancano idee, strutture e star a far da traino: solo Ronaldo e Dybala fanno parte dei 50 giocatori più seguiti al mondo, l'unico italiano al 42° posto è Balotelli, che gioca in Francia. 'Il vero ...

E' il calciomercato dei mezzi falliti : gli Italiani all'estero che rientrano in serie A : Il calciomercato dice: «Prima gli italiani». Sono gli emigranti tricolori, infatti, i protagonisti della sessione invernale delle trattative di serie A, pronti a tornare a casa dopo aver cercato - spesso invano - fortuna all' estero. L' ultimo colpo ufficializzato ieri riguarda Stefano Okaka: l' Udi