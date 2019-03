Inter | la scelta sul riscatto di Politano

Inter - Icardi : avevi ponderato bene la scelta? L'Argentina manda il primo segnale : La Gazzetta dello Sport parla di Mauro Icardi e spiega come il muro contro muro tra l'argentino e l'Inter potrebbe influire negativamente anche sull'attaccante, che non giocando rischia di perdere la nazionale. ' Se ...

'L'identità? È una scelta'. Intervista a Bjorn Larsson : L'economia non è la prima ragione, ma la libertà di viaggiare, studiare, avere amici, amare e lavorare in più paesi'. Che cosa pensa della Brexit? 'Gli inglesi saranno costretti a imparare altre ...

Inter - Spalletti fa chiarezza sul caso Icardi : “scelta dolorosa - Mauro è forte ma ha sbagliato. Ranocchia vero capitano - spesso ha…” : Spalletti fa chiarezza sulla questione Icardi in conferenza stampa: decisione dolorosa togliere la fascia di capitano all’argentino, ma scelta obbligata. Pesa il comportamento non sempre corretto, a differenza di alcuni senatori come Ranocchia Nonostante la vittoria in Europa League, la situazione dello spogliatoio dell’Inter continua a non apparire serena. Difficile potesse essere altimenti, visto il caos scoppiato dopo aver ...

Inter - Icardi e Wanda Nara postano : "Buon San Valentino". Ausilio : "Scelta? Seri motivi" : Mentre i suoi compagni di squadra sono in campo contro il Rapid Vienna , Mauro Icardi, che ha rifiutato la trasferta in polemica con l'Inter, e quindi è stato privato della fascia di capitano, ha ...

Interazione uomo-robot : scoperti i principi guida che regolano la scelta della presa durante lo scambio di oggetti : C’è un momento nella collaborazione tra uomo e robot che ha più importanza rispetto ad altri: è quando i due “sistemi” sono chiamati a passarsi un oggetto e, quindi, a coordinarsi in modo efficace. Com’è possibile rendere più naturale questa Interazione? La risposta arriva dallo studio “On the choice of grasp type and location when handing over an object”, pubblicato sulla rivista Science Robotics da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di ...

Inter - Spalletti : "Icardi out? No - era convocato. La scelta è stata sua" : Nel giorno più difficile dell'Inter, con l'esplosione del caso Icardi , Luciano Spalletti non si tira indietro. L'allenatore nerazzurro, nella pancia dell'Allianz Stadion di Vienna, racconta le ultime ...

Bufera Icardi - la sorella contro Wanda Nara. Brozovic - 'like' alla scelta dell'Inter : MILANO - ' Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, perché continui a permettere questo?' . Ivana Icardi , sorella dell'attaccante argentino, commenta così su Twitter la decisione dell' Inter di ...

U&D - l'Intervista di Lorenzo Riccardi : 'La mia paura è rimpiangere la non scelta' : I tronisti della prima edizione del trono classico di Uomini e donne 2018/2019 sono pronti alla scelta. Come ben sappiamo nel mese di febbraio assisteremo alla visione del Serale di Uomini e donne: si tratta di puntate speciali dedicate esclusivamente alle scelte dei tronisti le quali avranno luogo in villa e saranno celebrate nel corso di un evento ideato dalla stellare showgirl Valeria Marini. A riguardo è stato un tronista a svelarsi durante ...

