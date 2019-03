I firmware di Samsung Galaxy S10 | S10+ e S10e sono già disponibili al download

Due nuovi rilasci Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : link firmware e tempi per l’Italia? : Continua a gonfie vele la distribuzione di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Dopo il primo firmware con a bordo anche la nuovissima interfaccia OneUI lanciato mercoledì 20 febbraio in Germania, anche oggi possiamo confermare il prosieguo del roll-out in altri due nuovi paesi europei, il che lascia ben sperare senz'altro anche l'Italia. Stiamo parlando sempre dei pacchetti G950FXXU4DSBA and G955FXXU4DSBA con cui appunto Android 9 ...

Alla grande il 1 febbraio con Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : peso e dettagli firmware : Il mese di febbraio inizia nel migliore dei modi per tutti i possessori di un Samsung Galaxy Note 9 Vodafone che, oramai da qualche tempo, aspettavano l'arrivo di Android 9 Pie e pure dell'interfaccia proprietaria One UI. La distribuzione del firmware è appena partita proprio in questa mattinata, come testimoniato dalle prime notifiche via OTA del parchetto. Avevamo già annunciato l'imminente rilascio del pacchetto software, grazie Alla ...

Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018) - mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G : Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) sono stati certificati con Android 9 Pie su Wi-Fi Alliance, segno che Samsung sta lavorando all'aggiornamento, in contemporanea con le prime fatiche relegate al firmware coreano di Samsung Galaxy S10 5G. L'articolo Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018), mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.