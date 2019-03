C'era una volta Vigata - Francesco Scianna e «La stagione della caccia» : Dopo il successo del primo viaggio televisivo a ritroso nel tempo (e nella produzione di Camilleri extra Montalbano), torna la serie evento C’era una volta Vigata. Lo spunto è un romanzo del 1992, La stagione della caccia, incentrato su due figure: da un lato, Fofò La Matina (interpretato da Francesco Scianna), figlio del custode del giardino segreto di erbe e spezie 'prodigiose' del marchese Peluso, morto in modo cruento; dall'altra 'Ntontò ...

Francesco Scianna - Vieni da me/ "Pregavo Dio affinché potessi fare un film…" : Francesco Scianna intervistato da Caterina Balivo, ha raccontato i suoi esordi durante Vieni da me. Ecco tutte le dichiarazioni dell'attore.

La stagione della caccia - Francesco Scianna a Blogo : "Fofò La Matina - personaggio folle e ambiguo. Spero che il pubblico rimanga affascinato" (Video) : Francesco Scianna è il protagonista de La stagione della caccia, il film tv che andrà in onda su Rai 1 questa sera, lunedì 25 febbraio 2019, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e secondo capitolo della saga C'era una volta Vigata dopo La mossa del cavallo, andato in onda un anno fa.Francesco Scianna interpreterà il ruolo di Fofò La Matina, farmacista e figlio del defunto Santo La Matina, custode dei segreti di piante miracolose e ...

La stagione della caccia - Andrea Camilleri torna in tv con Francesco Scianna : anticipazioni 25 febbraio : La serie evento C’era una volta Vigata si arricchisce di un nuovo capitolo con “La stagione della caccia” per la regia di Roan Johnson. Dopo il successo del primo tv movie, “La mossa del cavallo”, andato in onda nel 2018 con un ottimo successo di pubblico, l’immaginifico mondo di Vigata, nato dalla magica penna di Andrea Camilleri, torna in tv in prima serata lunedì 25 febbraio su Rai1 protagonista di una nuova avventura. Una lunga serie di ...

Francesco Scianna : moglie e figli - chi è ne La Stagione della Caccia : Francesco Scianna: moglie e figli, chi è ne La Stagione della Caccia Lunedì 25 febbraio in prima serata su Rai1 andrà in onda il film diretto da Roan Johnson La Stagione della Caccia. Protagonista assoluto sarà l’ attore palermitano Francesco Scianna che interpreterà la parte del giovane farmacista Fofò La Matina. Ma andiamo a ripercorrere la carriera di Francesco Scianna e a scoprire chi è realmente l’ attore ...

La stagione della caccia - trama : Francesco Scianna svela un retroscena : La stagione della caccia, film Rai1: Francesco Scianna racconta cos’è successo sul set Andrà in onda lunedì 25 febbraio in prima serata su Rai1 La stagione della caccia, film giallo nato dalla penna di Andrea Camilleri, già firma prestigiosa de Il commissario Montalbano. E a meno di una settimana dalla messa in onda de La stagione della caccia, l’attore Francesco Scianna si è raccontato sulle pagine di DiPiùTv, dove ha parlato delle ...

Francesco Scianna : «Faccio l’attore perché…» : Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019«Faccio l’attore perché so stare in squadra. Faccio l’attore perché sono un individualista. Faccio l’attore perché amo le contraddizioni». @Francesco.Scianna, che si racconta in ...

Francesco Scianna : «Voglio perdere il controllo» : Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Francesco Scianna da Vanity Fair n°2/2019Questa intervista è tratta dal numero 2 di Vanity Fair in edicola fino a martedì 15 gennaio 2019. A immaginarci come un condominio, chi abiterebbe le nostre case interiori, le stanze di dentro? La ...