Fabrizio Corona chiede scusa a Riccardo Fogli

(Di giovedì 7 marzo 2019) Durante una conferenza stampaha chiestodopo l’umiliazione subita all’”Isola dei Famosi “ in seguito al video del presunto tradimento da parte della moglie: «chiedo. Penso di aver fatto la cosa peggiore della mia vita», ha detto. «Di solito me la sono presa con i potenti ma questa volta mi sento una mer………a perché ho attaccato un uomo che non si può difendere». «Sul piano lavorativo, invece, essendo il responsabile di un magazine e avendo la notizia, era la cosa giusta da fare». E ancora: «Se questa cosa non fosse successa anessuno ci avrebbe fatto caso». Sul videro andato in onda all’isola dei Famosi ha dichiarato: «Penso che il video montato in quel modo sia stato approvato dai vertici di Magnolia e di Mediaset e non ho preso una lira, altro che 50mila euro». E per quanto ...

