Continua il tour irpino di Maria Pallini #SeLoDiciamoLoFacciamo

UAE Tour 2019 - tutti gli italiani in gara. Vincenzo Nibali all’esordio stagionale - Elia Viviani per Continua re a raccogliere successi : Prenderà il via domenica 24 febbraio con una cronometro a squadre la prima edizione del UAE Tour , corsa a tappe del calendario World Tour che si corre negli Emirati Arabi Uniti. Il livello della competizione si annuncia decisamente elevato dal momento che saranno presenti tutte le formazioni più attrezzate e diverse stelle del panorama ciclistico internazionale come lo spagnolo campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) e il fuoriclasse ...

Tour Down Under – La Bahrain Merida sorride col 4° posto di Bauhaus : “dobbiamo Continuare così” : Le sensazioni di Phil Bauhaus dopo il suo quarto posto nella prima tappa del Tour Down Under con la casacca della Bahrain Merida E’ andata in scena nella notte italiana la prima tappa del Tour Down Under che ha ufficialmente dato il via alla stagione 2019 di ciclismo. Splendida vittoria di Elia Viviani, che con una fantastica rimonta ha sbaragliato la concorrenza in volata. Esordio positivo per la Bahrain Merida che ha chiuso la gara ...