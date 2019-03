Nasce una nuova piattaforma. Il numero 1 di, Mark Zuckerberg, lancia la novità per garantire massimaagli utenti, aumentando la sicurezza e la protezione dei dati su tutti i servizi della società:Messenger, Instagram e WhatsApp, anche con sms tra di loro. "Il futuro della comunicazione si sposterà sempre più su servizi privati e criptati dove le persone possano sentirsi sicure che quello che si dicono l'un l'altro rimanga privato e che i loro messaggi e i loro contenuti non restino in giro per sempre", ha detto.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Svolta sulla privacy per Facebook - zeriantisisma : RT @Paguro_Bernardo: . È svolta sulla #Tav. La scaverà Salvini con le unghie. #NOTAV - GioPecorilla : RT @UffiziGalleries: #5marzo Approfondimenti sulla poco nota attività di architetto svolta dallo scultore Baccio da Montelupo nel corso del… -