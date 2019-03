Redmi Note 7 Pro arriverà in Cina con una scatola a gradiente e altre sorprese

Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in Cina il 18 Marzo : Il lancio di Redmi 7 sembra in dirittura di arrivo visto che recentemente è stato approvato da vari enti di certificazione e oggi lo smartphone è stato certificato anche da NBTC in Tailandia e da TKDN in Indonesia, mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe essere lanciato in Cina il 18 Marzo, come emerso oggi da un poster online dall'aspetto ufficiale. L'articolo Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in ...

Redmi Note 7 Pro e Redmi Note 7 arrivano in India - con banda 20 e MIUI 10 Global : Come anticipato nei giorni scorsi, Redmi Note 7 Pro è stato annunciato in India, con Snapdragon 675 e fotocamera Sony da 48 megapixel. L'articolo Redmi Note 7 Pro e Redmi Note 7 arrivano in India, con banda 20 e MIUI 10 Global proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 - Redmi Note 6 Pro ed altri ricevono la TWRP ufficiale : Buone notizie per gli amanti del modding: la lista dei device con TWRP ufficiale ora include anche Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 6 Pro e Sony Xperia XA2 Plus. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 6 Pro ed altri ricevono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 sfida JerryRigEverything e ne esce con le ossa rotte : Forte del suo successo in Cina, dove ha venduto oltre un milione di unità in un mese di vita, Redmi Note 7 ha lanciato la sfida a JerryRigEverything, il noto YouTuber che sottopone gli smartphone più famosi a una serie di test per verificarne la durevolezza nel tempo. Se la copertura in vetro, presente sulla parte frontale e […] L'articolo Redmi Note 7 sfida JerryRigEverything e ne esce con le ossa rotte proviene da TuttoAndroid.

Redmi è pronta a lanciare Redmi Note 7 - Note 7 Pro - Redmi Go e nuove cuffie in India : A due giorni dalla presentazione in India della versione globale di Redmi Note 7, trapelano alcune indiscrezioni sui prezzi e sulle caratteristiche. L'articolo Redmi è pronta a lanciare Redmi Note 7, Note 7 Pro, Redmi Go e nuove cuffie in India proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro certificato dal TENAA e fianco a fianco con HONOR View20 : Redmi Note 7 pro, che sarà annunciato in Cina il 28 febbraio, è stato certificato dal TENAA e mostrato a fianco di un HONOR View20. L'articolo Redmi Note 7 Pro certificato dal TENAA e fianco a fianco con HONOR View20 proviene da TuttoAndroid.

Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro - Essential Phone e alcuni smartphone Sony : La versione Beta di Paranoid Android per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Essential Phone PH-1 porta molti cambiamenti, che saranno disponibili anche per altri smartPhone in maniera graduale a partire dai prossimi giorni. L'articolo Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro, Essential Phone e alcuni smartPhone Sony proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro sarà presentato in Cina la prossima settimana - con sensore Sony IMX586 : Lu Wibing, capo di Redmi, conferma che la prossima settimana sarà annunciato ufficialmente anche Redmi Note 7 Pro, che userà un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel. L'articolo Redmi Note 7 Pro sarà presentato in Cina la prossima settimana, con sensore Sony IMX586 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Go - Redmi Note 7 - Amazfit Bip e altri gadget in promozione su GearVita : Il nuovissimo Redmi Go, l'apprezzato Redmi Note 7 e numerosi altri gadget sono in offerta su GearVita utilizzando questi codici sconto. L'articolo Redmi Go, Redmi Note 7, Amazfit Bip e altri gadget in promozione su GearVita proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo : Xiaomi cerca beta tester per la Global Beta : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che posseggono uno Xiaomi Redmi Note 5 o uno Xiaomi Redmi Note 6 Pro e che sono in attesa di saperne di più sull'aggiornamento ad Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo: Xiaomi cerca Beta tester per la Global Beta proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro : sensore per le impronte digitali nel display e altri dettagli in una simpatica immagine : Ecco tanti dettagli su Redmi Note 7 Pro, in un'enorme immagine da 48 megapixel pubblicata su Twitter dalla stessa Redmi: scopriamoli insieme. L'articolo Redmi Note 7 Pro: sensore per le impronte digitali nel display e altri dettagli in una simpatica immagine proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro approvato dal 3C con un caricabatterie da 18 W : Nelle scorse ore nel database di 3C in Cina è apparso uno smartphone con nome in codice M1901F7BE che potrebbe essere Redmi Note 7 Pro L'articolo Redmi Note 7 Pro approvato dal 3C con un caricabatterie da 18 W proviene da TuttoAndroid.