Presentati all' Itb di Berlino gli appuntamenti di Puglia Events 2019

Europee - dai croati di Zivi Zid ai polacchi di Kukiz - Presentati i primi alleati del M5s : I croati Zivi Zid, i polacchi Kukiz, i finlandesi di Liike Nyt e, la novità, il partito greco Akkel. Il vicepremier Luigi Di Maio presenta il manifesto M5S per le Europee e quali saranno i primi alleati: “Qui ci sono 5 forze politiche che hanno raccolto la sfida tanto ambiziosa quanto complessa di creare un gruppo nuovo. Ci vogliono 7 partiti per formare un gruppo in Parlamento Ue ma sono fiducioso perché abbiamo contatti con nuove forze ...