Nuovo aggiornamento per la BETA DI RED DEAD ONLINE • Gamepare

A giorni un Nuovo aggiornamento per Huawei P10 Lite TIM : risposta ufficiale il 6 marzo : Non potevo non tornare a parlarvi di Huawei P10 Lite oggi 6 marzo, soprattutto in riferimento agli utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone brandizzato TIM. Nonostante la patch di febbraio pare non presentare troppi spunti d'interesse per il pubblico italiano, come avrete intuito anche dal nostro apposito articolo di qualche giorno fa, chi si ritrova con un device "marchiato" attendere a prescindere dei segnali. Proprio l'utenza TIM, ...

Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10 : Nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 6 marzo per la versione PC ed arriverà la prossima settimana anche su console PS4 ed Xbox One. Risolti piccoli problemi di carattere grafico ed aggiornate le foto di alcuni calciatori Patch 1.11 Fifa 19 – Title Update 10 Ehi fan di […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene da I ...

Nuovo evento in Red Dead Online - tutte le novità dell’aggiornamento del 5 marzo : Con Red Dead Online, Rockstar Games sta cercando di replicare quanto di buono ha già fatto in questi anni con Grand Theft Auto Online. Entrambe le esperienze multiplayer estendono sensibilmente l’offerta ludica di due grandi titoli open world, ormai punti di riferimento per il mercato. E se è vero che l’Online di GTA 5 è bello che collaudato, quello del secondo capitolo di Red Dead Redemption e tutt’ora in fase Beta. Non stupisce quindi la ...

Red Dead Online Beta : il Nuovo aggiornamento introduce il fucile Evans a ripetizione - un evento free roam e molto altro : La scorsa settimana Rockstar Games ha implementato la prima parte di importanti aggiornamenti alla Beta di Red Dead Online tra cui nuove meccaniche di gioco, un'esperienza più equilibrata e la correzione di oltre 300 bug. Con l'evolversi di Red Dead Online, verranno implementate nuove funzioni che garantiranno una maggiore connessione con il mondo di gioco, con il proprio personaggio, con il cavallo e con le armi. Verranno aggiunte anche nuove ...

Il Nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport introduce una leggenda di Le Mans e un nuovo tracciato : Come segnala Eurogamer.net, Gran Turismo Sport ha ricevuto un nuovo aggiornamento.Innanzitutto, troviamo un nuovo tracciato, ovvero Autopolis, la pista giapponese disponibile in due varianti.In termini di vetture otteniamo la Mercedes-Benz SLR McLaren del 2009, la Pagani Huayra del 2013 e la nuova BMW Supra di quest'anno. Aggiunta anche la Mk1 Mazda MX5 e la McLaren F1 GTR che nel 1995 conquistò Le Mans.Leggi altro...

Infortunio Douglas Costa - Nuovo aggiornamento : ecco quando tornerà : Infortunio Douglas Costa- La Juventus si prepara alla sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid, match fondamentale per il proseguimento della stagione. Una sfida da dentro o fuori la quale potrebbe equivalere ad un vero e proprio autentico fallimento stagionale. Inutile girarci intorno, uscire agli ottavi di Champions League, dopo aver acquistato Cristiano Ronaldo, non potrebbe […] L'articolo Infortunio Douglas Costa, nuovo ...

Infortunio Khedira - Nuovo aggiornamento : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Khedira- Sami Khedira si prepara a riabbracciare la Juventus a tempi record. Dopo il delicato intervento al cuore, il centrocampista tedesco continua il suo riposo in attesa di nuovi riscontri medici. 30 giorni di riposo prima di ripetere gli esami in attesa dell’idoneità. Tuttavia trapela totale ottimismo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, […] More

Ricerche Nanga Parbat – Un Nuovo aggiornamento dallo staff di Nardi : riprendono le ricerche : Alpinismo: elicotteri con team di soccorritori verso il Nanga Parbat per riprendere le ricerche di Nardi a Ballard Gli elicotteri dell’Aviazione pakistana con a bordo Alex Txikon e il suo team sono decollati e sono in volo per raggiungere, tempo permettendo, il campo base del Nanga Parbat dove riprenderanno le ricerche degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da una settimana sulle montagne del Paese. E’ ...

Surface Go : rilasciato un Nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato recentemente un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Go apportando un serie di correzioni di bug, fra cui uno che riguarda la luminosità dello schermo con October 2018 Update. Changelog Intel(R) Display Audio – Sound, video, and game controllers 10.25.0.10 improves system stability. Intel(R) HD Graphics 615 24.20.100.6287 addresses brightness issue associated with Windows 10 October 2018 Update, version ...

Rilasciato il 2 marzo il Nuovo aggiornamento B142 per Huawei Mate 20 Lite : le migliorie note : Stiamo vivendo un fine settimana davvero ricco di indicazioni interessanti per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare su un Huawei Mate 20 Lite. No, ve lo dico subito, non sono ancora maturi i tempi per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, quello che ci consentirà di testare anche l'interfaccia EMUI 9 per intenderci, ma allo stesso tempo ci sono alcune indicazioni molto interessanti che possono fare ...

Il Nuovo aggiornamento di Red Dead Online non soddisfa i giocatori : le criticità al 1 marzo : Dopo Grand Theft Auto Online, la nuova scommessa multiplayer di Rockstar Games fa rima con Red Dead Online. Come molti di voi già sapranno - e stanno già giocando! - il titolo rappresenta il comparto Online di Red Dead Redemption 2, l'acclamata avventura a mondo aperto della compagnia americana. Dopo il prequel del 2010, la "R stellata" ha portato le selvagge Americhe di fine '800 su PlayStation 4 e Xbox One, trascinandoci in uno spaghetti ...

Xiaomi Mi 9 riceve la Modalità Luna con un Nuovo aggiornamento : Xiaomi Mi 9, acquistabile anche in Italia da oggi, riceve il secondo aggiornamento che aggiunge la Modalità Luna e migliora le registrazioni dei video. L'articolo Xiaomi Mi 9 riceve la Modalità Luna con un nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.